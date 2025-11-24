Болезнь молодеет: какие симптомы рака желудка были у Алдонина

Врач-онколог Евгений Черемушкин прокомментировал возможные последствия операции футболисту Евгению Алдонину. Специалист отметил в беседе с корреспондентом NEWS.ru , что успех хирургического вмешательства зависит от множества факторов, включая тип опухоли, ее расположение и размеры.

Эксперт пояснил, что при распространении опухоли за пределы органа полное удаление желудка может быть нецелесообразным. В таких случаях применяют циторедуктивные операции, позволяющие сохранить орган и не ухудшать качество жизни пациента. Черемушкин выразил надежду, что у футболиста диагностирована ограниченная форма заболевания.

Рак желудка характеризуется как сложное заболевание с трудной диагностикой на ранних стадиях. Симптомы часто маскируются под гастрит, воспалительные процессы или другие нарушения ЖКТ. Только регулярное наблюдение у специалиста позволяет своевременно выявить переход хронических изменений в злокачественную форму.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесут закон о «папиной пенсии» для многодетных отцов-одиночек.