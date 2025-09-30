Болит голова после секса? Доктор Мясников назвал неожиданную причину, о которой молчат мужчины

Александр Мясников, известный врач и ведущий, в рамках программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» сообщил о малоизвестном побочном эффекте интимной близости для представителей сильного пола. Выпуск с его заявлением можно найти в видеосервисе «Смотрим» .

По словам специалиста, у мужчин после полового акта иногда возникает цефалгия, или проще говоря, головная боль.

«Вечно от вас головная боль одна», — с юмором прокомментировал Мясников, адресуя свои слова женщинам.

Мясников уже поднимал тему проблем в интимной сфере, обращая внимание на то, что все больше молодых мужчин сталкиваются с отсутствием желания и возможности вести половую жизнь.

