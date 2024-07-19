Большую кисту удалили новорожденной девочке врачи в Подмосковье

Специалисты неонатальной хирургии Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) прооперировали новорожденную девочку и удалили пятисантиметровую кисту левого яичника. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Примечательно, что кисту у плода выявили по результатам УЗИ, когда беременная женщина наблюдалась в стационарном отделении МОЦОМД. К счастью, роды прошли без осложнений и сразу после рождения девочку перевели в профильное отделение.

Неонатальные хирурги МОЦОМДа провели комплексное обследование новорожденной: собрали необходимые анализы, провели УЗ-обследование и приняли решение о проведении оперативного лечения, учитывая огромные размеры кисты яичника для младенца.

Лечащий врач малютки Антон Колобов рассказал, что хирурги полностью удалили кисту яичника, сохранив девочке сам репродуктивный орган. На данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана под наблюдение педиатра.