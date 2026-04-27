«Брешь в нейронной сети». Даже микроинсульт вдвое повышает угрозу слабоумия

Специалисты Мичиганского университета доказали: вероятность деменции прямо связана с тяжестью перенесенного инсульта. Даже легкая форма сосудистого события повышает риск когнитивных нарушений в два раза. Итоги работы представлены в журнале «JAMA Network Open» .

В анализ включили данные более 42 тыс. человек, из которых около 1500 пережили инсульт. Наблюдение длилось до 30 лет, что позволило оценить отдаленные последствия для мозга.

Выяснилось, что после легкого инсульта риск развития деменции возрастает примерно вдвое по сравнению со здоровыми людьми. При инсульте средней тяжести — втрое, при тяжелом — почти в пять раз.

У всех пострадавших отмечалось более стремительное падение памяти, внимания и планирования. По «когнитивному возрасту» их состояние соответствовало людям на 1,8–2,6 года старше.

Авторы связывают это с повреждением сосудов и нейронных связей, снижением когнитивного резерва мозга, а также с хроническим воспалением и процессами, схожими с болезнью Альцгеймера.

Исследователи подчеркивают: снизить риск деменции после инсульта помогает контроль давления, сахара и холестерина, а также профилактика повторных инсультов.

Ранее сообщалось о том, что многодетные матери реже страдают от сосудистых повреждений мозга.