Часто ходите в туалет после еды? Врач перечислила семь заболеваний, которые это могут вызывать

Частое опорожнение кишечника после каждого приема пищи — не вариант нормы, а возможный сигнал о сбоях в работе желудочно-кишечного тракта, требующий визита к врачу. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» сообщила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

«Время продвижения пищи по ЖКТ в среднем составляет от 24 до 36 часов. За этот период пища проходит все отделы пищеварительной системы, обрабатывается ферментами и пищеварительными соками, из нее всасываются необходимые организму питательные вещества, а оставшиеся компоненты формируют каловые массы», — пояснила специалист.

При трехразовом питании физиологической считается частота стула от 1–2 раз в день до одного раза в 1–2 дня. Потому регулярное посещение туалета после еды — нетипично, особенно если сопровождается изменением консистенции кала, болями, вздутием или урчанием в животе.

«Если дефекация происходит после каждого приема пищи постоянно, а не эпизодически, такой симптом не стоит оставлять без внимания. Необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить причину изменений в работе кишечника», — отметила Мельникова.

Среди возможных причин: воспалительные заболевания (колиты, энтериты), кишечные инфекции, дисбактериоз, паразитарные инвазии (лямблиоз, аскаридоз, тениоз, энтеробиоз). Также специалист выделила аутоиммунные патологии (язвенный колит, болезнь Крона), структурные изменения (дивертикулы, стриктуры, свищи), нарушения моторики (синдром раздраженного кишечника, функциональная диспепсия), спровоцированные хроническим стрессом и нервным перенапряжением.

Врач добавила, что в ходе диагностики важно исключить полипы, опухоли, ишемический колит, а также пищевую непереносимость (лактазную недостаточность, целиакию).

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