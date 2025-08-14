Чикунгунья у границ России: насколько реальна угроза?

В России отсутствует эпидемиологическая опасность заражения лихорадкой чикунгунья, однако есть риск завозных случаев, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи местной передачи чикунгуньи были выявлены во Франции и Италии. Данный вирус распространяется по всему миру. В период с 27 июля по 2 августа в провинции Гуандун было зарегистрировано 2892 новых случая лихорадки чикунгунья, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что туристы из РФ отказываются от аренды вилл на курортах в Азии из-за комаров.