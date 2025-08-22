Что общего у арбуза и солнцезащитного крема? Раскрыт неожиданный секрет полосатой ягоды

Сочный арбуз — это не только вкусное летнее лакомство, но и мощный природный помощник для организма. Регулярное употребление этой ягоды может стать эффективной мерой профилактики целого ряда серьезных заболеваний, сообщила в интервью РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы (Минздрав Московской области) Зарема Тен.

По словам эксперта, секрет пользы арбуза кроется в высокой концентрации ликопина. Этот мощный антиоксидант способствует снижению риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы и отдельных онкологических заболеваний. Кроме того, ликопин обеспечивает коже внутреннюю защиту от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Еще одно ключевое преимущество арбуза — его способность идеально утолять жажду. Так как мякоть более чем на 90% состоит из воды, она прекрасно восполняет дефицит жидкости в организме во время летней жары, интенсивных тренировок или при легком недомогании.

