Депутат Нилов назвал причины необходимости ухода страховых компаний из медицины

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования хочет внести изменения в систему проверки качества медпомощи в рамках системы ОМС. Главным подходом станет риск-ориентированный контроль медорганизаций. Таким образом, особое внимание станет уделяться контролю качества лечения ряда заболеваний, а также искусственного оплодотворения. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, в чем здесь имеются подводные камни. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, партия ЛДПР постоянно напоминает о необходимости отказаться от страховой системы в здравоохранении.

Парламентарий подчеркнул, что такие организации ведут весьма бурную деятельность и бесконечно штрафуют учреждения здравоохранения.

Он добавил, что действие страховых компаний усложняет работу врачам и добавляет лишнюю нагрузку в виде заполнения бумаг, а также забирает все финансы, которые могли бы пойти на стимулирующие выплаты медикам или капремонт учреждений.