Депутат Нилов назвал способы прекращения роста стоимости стоматологических услуг в России

Стоимость стоматологических услуг в России может вырасти на треть к следующему году. Причиной этого стали ослабление курса российской валюты, санкционная политика и осложненная логистика, а также уход с российского рынка компаний-производителей материалов. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов перечислил способы решения этой проблемы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в настоящее время следует добиваться того, чтобы по полису ОМС оказывалась квалифицированная медпомощь качественными материалами.

Парламентарий добавил, что нельзя оказывать помощь не в полном объеме.

По его мнению, из-за отсутствия поставок материалов из западных стран следует искать аналоги в других государствах и производить свои.