Дерматолог назвал главную ошибку при лечении прыщей на плечах

Летом проблема высыпаний на спине и плечах обостряется из-за потливости и трения с одеждой. Многие пытаются решить её наощупь, выдавливая воспаления в труднодоступных местах. По словам врача-дерматолога «СМ-Косметология» Ивана Маяцкого, это грубая ошибка, способная привести к осложнениям.

«Важно понимать, что кожа на спине и плечах отличается по своей структуре. Здесь больше сальных желез, кожа плотнее, а воспалительные элементы зачастую располагаются глубже. Именно поэтому такие высыпания чаще протекают тяжелее, чем на лице, и требуют более аккуратного подхода», — объяснил специалист.

При механическом давлении содержимое прыща уходит не только наружу, но и вглубь тканей, усиливая воспаление и рискуя образованием болезненных подкожных инфильтратов. Кроме того, на руках и коже всегда есть бактерии, которые при выдавливании вызывают вторичное инфицирование. Заживление затягивается и сопровождается болью.

«Отдельного внимания заслуживает высокий риск образования рубцов и поствоспалительной гиперпигментации. Кожа спины склонна к формированию плотных рубцов, включая гипертрофические и келоидные», — подчеркнул Маяцкий.

Регулярная травматизация сбивает естественные процессы регенерации, оставляя пятна, уплотнения и неровности. Возникает порочный круг: чем чаще повреждать кожу, тем активнее она воспаляется, порождая новые высыпания.

«Правильный подход заключается в том, чтобы не травмировать кожу и работать с причиной высыпаний», — отметил врач.

При регулярной или тяжелой форме акне необходимо обратиться к дерматологу для подбора ухода и лечения.

Ранее сообщалось о том, что врач-дерматолог Шишкина объяснила, почему весной кожа покрывается прыщами.