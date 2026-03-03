Детским врачам запретят носить кольца и красить губы

Ведомство подготовило специализированные методические рекомендации, адресованные руководящему составу учреждений первичного звена здравоохранения. Документ детально регламентирует требования к облику персонала.

Особое внимание уделяется гигиене и опрятности. В частности, волосы сотрудников должны содержаться в чистоте и иметь аккуратную укладку — распущенные пряди находятся под запретом. Что касается макияжа, предпочтение отдается естественности: использование декоративной косметики должно быть сведено к минимуму и отличаться сдержанностью. Маникюр также строго регламентирован: ногтевая пластина должна быть коротко острижена, что особенно актуально для тех, кто непосредственно занят проведением лечебных процедур.

Кроме того, вводится запрет на ношение бижутерии и ювелирных изделий (колец, перстней) на руках у медперсонала, задействованного в любых врачебных манипуляциях.

В документе отмечается, единый фирменный стиль является частью корпоративной культуры и способствует формированию положительного имиджа медицинской организации.

Для поддержания этого имиджа устанавливаются и организационные нормы: на каждого работника должно приходиться минимум три комплекта сменной униформы, при этом стирка одежды организуется централизованно.

Ранее сообщалось о том, что более 700 жителей прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье.