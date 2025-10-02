Диабет и аллергия: какой скрытый вред таят в себе курага и сушеные абрикосы?

Как сообщила РИА Новости Зарема Тен, руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы, в их составе присутствует амигдалин. Коварство этого соединения в том, что в процессе пищеварения оно метаболизируется в синильную кислоту – опаснейшее токсическое вещество. Медик настоятельно рекомендует полностью исключить этот продукт из рациона, так как его регулярное потребление чревато серьезными последствиями для организма.

Не остались без внимания специалиста и сушеные абрикосы. Тен отметила, что из-за рекордной концентрации сахара курага находится под запретом для людей с диабетом и требует строгого контроля у тех, кто следит за потреблением углеводов. Еще один фактор риска – использование диоксида серы в качестве консерванта для сохранения яркого цвета сухофруктов. Такая обработка может стать причиной аллергических реакций у чувствительных людей.

Ранее кардиолог раскрыла неожиданную пользу завтрака.