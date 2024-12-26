Диетолог Елиашевич назвала норму употребления мандаринов в день

В зимний сезон мандарины приобретают для нас манящий вкус, устоять перед которым многие не могут, закладывая к себе в рот один за другим. Врач-диетолог Софья Елиашевич рассказала, существует ли ежедневная норма употребления мандаринов. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, здоровому человеку можно съесть в среднем до шести мандаринов в день, тем не менее указанный объем может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей, вроде возраста, пола, уровня физической активности и общего состояния здоровья, беременности. Превышение данной нормы может привести к расстройствам ЖКТ, аллергии, гипергликемии.

Медик пояснила, что о переедании указанного фрукта могут свидетельствовать боль в животе, диарея или запоры, аллергические реакции, изжога или рефлюкс, а также резкие «скачки» уровня сахара в крови.

Ранее экономист Чеглов порадовал россиян снижением цен на мандарины под Новый год.