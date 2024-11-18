Экономист Чеглов порадовал россиян снижением цен на мандарины под Новый год

Как известно, ценник на самый новогодний цитрус, которым по праву считаются мандарины, подрастает традиционно в период наиболее высокого спроса за год — в ноябре–январе, напомнил в беседе с агентством «Прайм» профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

В то же время к этому Новому году российских потребителей, желающих видеть на столе оранжевый фрукт, могут ждать приятные сюрпризы. А именно — снижение его стоимости. И этому есть объективные причины, пояснил экономист.

«Дело в том, что к этому моменту увеличится объем поставок из Турции, Египта и Марокко, а они дешевле за счет более короткого транспортного плеча», — отметил Чеглов.

К тому же, как добавил собеседник агентства, никто не отменял одно из правил рынка, согласно которому магазины и супермаркеты будут пытаться поскорее продать под Новый год скоропортящийся товар и объявят скидки на мандарины.

К слову, что до красной икры, то тут ситуация диаметрально противоположная. Ранее сообщалось, что уже сейчас оптовая цена за килограмм лососевой икры составляет 9 тыс. руб. В интернете красная икра стоит еще дороже — около 13 200 руб. за килограмм. По прогнозам, в период новогоднего спроса икра может подорожать еще на две-три тысячи рублей. Рост цен связан с ужесточением требований к получению сертификатов, сокращением объемов поставок и снижением спроса на продукцию из-за дороговизны.