Диетолог Гинзбург перечислил способные предотвратить развитие рака продукты

Наиболее простые продукты в рационе питания могут оказать положительное действие в борьбе с злокачественными онкологическими заболеваниями. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, продукты, снимающие тканевое воспаление, обладают способностью предотвращать рак. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что это морская рыба, прежде всего лосось и скумбрия, крупы в виде овсянки и гречки, цельнозерновой хлеб, все ягоды и овощи, а также бобовые и кисломолочные продукты.

По мнению медика, перечисленные продукты сокращают риски тканевого воспаления, являющегося причиной возникновения рака и защищающего генетический аппарат клеток от клеточных мутаций.

Он подчеркнул, что также указанные продукты не только предотвращают вероятность развития опухоли, но и замедляют ее рост, защищают от развития метастаз и повышают вероятность благоприятного исхода лечения рака традиционными методами.

Ранее доктор Очеретина назвала семь продуктов, защищающих от рака со всех сторон.