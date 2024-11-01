Доктор Очеретина назвала семь продуктов, защищающих от рака со всех сторон

Врач Ирина Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте» перечислила семь продуктов, которые, по ее мнению, благодаря своим полезным свойствам способны защитить человеческий организм от онкологических заболеваний.

Как отметила специалист, экстракт свеклы улучшает питание мозга, что может в разы замедлять деление раковых клеток. А у регулярно употребляющих в пищу морковь курильщиков вероятность появления онкологии легких снижена примерно в три раза.

«Репа помогает предотвращать развитие рака желудка, молочных желез, легких и кишечника», — поделилась Очеретина.

Как пояснила эксперт, всего 30 грамм шпината содержат в себе 100% витамина К и половину суточной нормы витамина А. Содержащиеся же в нем антиоксиданты также снижают риск развития раковых клеток.

«Помогает предотвратить развитие опухолей брокколи за счет содержащегося в ней сульфорафана. Употребление листовой капусты (кейл) хотя бы раз в неделю снижает риск развития глаукомы и рака предстательной железы», — рассказала Очеретина.

Седьмым продуктом врач упомянула чеснок, который благодаря наличию в нем аллицина может убивать раковые клетки печени и даже снижать уровень сахара в крови.

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