Диетолог Ионова перечислила способы спасения от изжоги в новогоднюю ночь

Классические варианты новогодних салатов и блюд обычно включают в себя большой объем жирных ингредиентов, поэтому чрезмерное употребление данных продуктов приводит к появлению изжоги, а то и к обострению хронических проблем ЖКТ. Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, о чем свидетельствует появление изжоги и как ее избежать во время Нового года. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.