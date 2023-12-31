Диетолог Ионова перечислила способы спасения от изжоги в новогоднюю ночь
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Классические варианты новогодних салатов и блюд обычно включают в себя большой объем жирных ингредиентов, поэтому чрезмерное употребление данных продуктов приводит к появлению изжоги, а то и к обострению хронических проблем ЖКТ. Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, о чем свидетельствует появление изжоги и как ее избежать во время Нового года. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, изжога может говорить о наличии некоторых заболеваний внутренних органов человека: гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, заболеваний желчного пузыря и иных органов.
Врач добавила, что в таком случае следует отказаться от максимально жирных продуктов, быть аккуратнее с шампанским.