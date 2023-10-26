Диетолог Кабанов перечислил правила удержания веса после похудения

По словам диетолога Алексея Кабанова, для удержания веса после его сброса следует разобраться в причинах его набора, изменить свой рацион питания или образ жизни. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что при отказе от сладкого следует сразу решить, важно отказаться от данной зависимости навсегда или на время.

По мнению специалиста, нужно правильно сформировать собственный рацион питания, определить, почему тянет на сладкое или мясное.

Он подчеркнул, что избавиться от зависимости от сладкого и насыщенных жиров труднее, чем от вредных привычек.