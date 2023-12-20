Диетолог Кабанов пояснил вред трансжиров
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Свыше пяти лет назад наша страна вступила в зону без трансжиров. Диетолог Алексей Кабанов рассказал, почему так вредны трансжиры и как это связано со сливочным маслом. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, трансжиры в разы увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нарушения обмена веществ, следствием которого является возникновение диабета и ожирения.
Эксперт добавил, что также они способствуют развитию онкозаболеваний, нарушений когнитивных функций, формированию депрессии.
По его мнению, естественных трансжиров в сливочном масле содержится до 5%, вред насыщенных жиров такого рода не уступает промышленным.