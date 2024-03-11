Диетолог Королева назвала овощи, являющиеся полезной заменой картофелю

Картофель является традиционным продуктом на столе почти каждой семьи в России. Тем не менее в силу высокого содержания крахмала он способствует набору лишнего веса и не подходит диабетическим больным. По словам диетолога Маргариты Королевой, похожими, но куда более полезными продуктами являются топинамбур и корень сельдерея. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, в топинамбуре содержится большой объем полисахаридов, поддерживающих нормальную работу ЖКТ и являющихся хорошим лакомством для здорового микробиома кишечника. Это хорошее желчегонное средство, оказывающее прекрасное влияние на работу печени и поджелудочной железы. Кроме того, он отлично подходит людям с повышенной инсулинрезистентностью, так как регулирует уровень сахара в крови.

Диетолог также рассказала, что корень сельдерея можно употреблять как в сыром, так и в слегка термически обработанном виде. При этом он имеет более низкий гликемический индекс относительно не только картофеля, но и даже топинамбура, обладает солидным витаминно-минеральным комплексом и растительной клетчаткой.