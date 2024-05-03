Диетолог Королева назвала способы полезного приготовления овсяной каши

Многие знают, что овсяная каша является одним из наиболее полезных завтраков и по набору витаминов и нутриентов, и по влиянию на желудочно-кишечный тракт. При правильном приготовлении она «смазывает» органы пищеварительной системы, защищая их от агрессивного влияния острой, соленой и сладкой пищи. По словам диетолога Маргариты Королевой, овсяные хлопья вовсе не обязательно подвергать жесткой термической обработке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что можно в кашу также вылить туда ампулу пробиотика нормофлорина, содержащего в себе 14 видов полезных для кишечника бактерий. Которые превратят любимую кашу ее в прекрасный пробиотический продукт, богатый витаминами группы В.

По мнению эксперта, приготовленный подобным образом завтрак станет отличным источником растительного белка, медленных углеводов и даже жиров.

Она отметила, что неплохо будет в уже готовую с утра овсянку добавить кипятка, топленое масло гхи и кусочки орехов, в идеале кедровые и грецкие, но не жареные. При этом как саму крупу, так и орехи лучше всего оставить замачиваться на ночь, поскольку содержащиеся в сухих орехах веществах нивелируют почти все их полезные свойства.