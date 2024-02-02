Диетолог Королева перечислила последствия недостатка огурцов для здоровья

Стоимость огурцов в нашей стране растет с начала года. Примерно за полмесяца они увеличились в цене на минимум на 50 рублей. По словам диетолога Маргариты Королевой, недостаток огурцов в рационе человека не отразится на его здоровье. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что еще в недавнем прошлом в зимний период огурцов не было вовсе.

По мнению специалиста, тем, кто не может не включать в свой рацион огурцы, следует их заранее замачивать, потому что за счет лактоброжения можно получить хороший полезный продукт.