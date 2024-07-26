Диетолог Королева считает, что арбузная диета поможет избавиться от пары килограммов за три дня

Сезон арбузов традиционно выпадает на август-сентябрь, на рынки и в магазины поступают десятки килограммов данного продукта. При этом арбузы не хранятся круглогодично, а значит, и лакомиться ими жители нашей страны могут лишь несколько месяцев в году. Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, следует ли успеть наесться арбузами во время сезона и чем полезен данный продукт. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, у данной ягоды небольшая калорийность, до 35 Ккал/100 г, в его составе имеется множество сезонных витаминов, в том числе и водорастворимых группы B: здесь и B1, и B5, и B6.

Медик добавила, в составе арбуза имеется белок, который находится в том месте, где зеленая кожица переходит в красную мякоть. Кроме того, он богат ликопеном, оказывающим антиоксидантное действие и являющимся полезным для разжижения крови и для здоровья мужской репродуктивной системы. Также арбуз обладает мочегонным свойством. Однако людям, страдающим плохо регулируемым сахарным диабетом второго типа и нарушениями функции кишечника, арбуз противопоказан.

По ее мнению, за счет низкой калорийности и полезным свойствам арбуз может быть использован для трехдневной диетологической программы. Так, для человека с избытком веса около 10 кг необходимо взять арбуз весом полтора килограмма. Всю мякоть следует разделить на шесть приемов, распределить равномерно от первого часа после пробуждения и примерно до семи часов вечера и в течение всего дня, рассасывая кусочки арбуза, можно удовлетворять аппетит и получать питательные компоненты из состава этого продукта.