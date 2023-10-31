Диетолог Мансурова рекомендует сидящим на диете не отказываться от обедов и ужинов

Завтрак - один из наиболее важных приемов пищи, поскольку заряжает энергией и настраивает на продуктивный день. По словам врача-диетолога Ирины Мансуровой, даже при условии плотного и сытного завтра нельзя отказываться от еды в остальное время. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что при отказе от обеда и ужина организм не получит достаточный объем полезных веществ, а в свою очередь голод является сильным стрессом для организма и нервной системы.

По мнению медика, в таком случае при возвращении нормального режима питания организм станет оставлять калории про запас, тем самым способствуя набору лишнего веса.

Она уточнила, что худеющим следует распределять прием пищи на три раза, при этом раз в неделю устраивать разгрузочный день.