Диетолог назвала продукты, которые крадут молодость

Диетолог Андраде назвала продукты, ускоряющие старение

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Некоторые продукты способны приблизить старость быстрее, чем хотелось бы. Об этом сообщает Terra.

Первый враг молодости — избыток сахара. Торты, печенье, десерты и газировка наносят удар по организму, запуская процессы, которые мы привыкли связывать с возрастом. Второй — трансжиры, которыми богат фастфуд. Они незаметно подтачивают клетки и ускоряют износ. Третий — переработанное мясо: бекон, колбаса, ветчина. Эти продукты тоже в списке тех, что приближают старость.

Отдельно диетолог выделила алкоголь. Он провоцирует окислительный стресс, обезвоживание и ухудшает качество сна. А ведь именно ночью организм восстанавливается. Без полноценного отдыха процессы старения ускоряются, и никакие кремы не помогут.

Врач призвала пересмотреть рацион: меньше сахара, трансжиров и переработанного мяса, больше внимания к сну. Молодость — это не только гены, но и ежедневный выбор. И если хочется сохранить свежесть дольше, стоит начать с тарелки.

Ранее гастроэнтеролог Приказчиков назвал болезни, при которых опасен кофе.

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