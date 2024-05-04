Диетолог Подбельцева перечислила продукты, которые нельзя употреблять сразу после поста

По словам диетолога Ольги Подбельцевой, ферментативная система организма находилась во время поста в «отпуске», поэтому сильная нагрузка на нее в Пасху нежелательна. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Она добавила, что следует начать с белка яиц, поскольку он усваивается легче, чем белок мяса и рыбы.

По мнению эксперта, утром на Пасху без вреда можно съесть одну «крашенку» и один кусочек кулича.

Она отметила, что употреблять мясо в день выхода из поста вообще не следует, возвращаться к привычной пище стоит постепенно: сначала белок яиц, потом морепродукты, после чего птица и в последнюю очередь красное мясо.