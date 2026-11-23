С начала 2026 года вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли почти 850 тыс. детей, процедуру можно пройти в поликлинике по месту прикрепления, а также в образовательных учреждениях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Вакцинация позволяет защитить ребенка от тяжелого течения гриппа, его последствий и возможных осложнений», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Процедуру проводят бесплатно, предварительно врачи осматривают пациентов, чтобы исключить возможные противопоказания. Для проведения прививки в образовательном учреждении необходимо письменное согласие родителей или законных представителей.

Для прохождения вакцинации в поликлинике нужно записаться на прием к медицинскому работнику, сделать это можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере «МАКС».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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