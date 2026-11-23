В Московской области вакцинацию от гриппа прошли почти 850 тыс. детей
Почти 850 тыс. детей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2026 года вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли почти 850 тыс. детей, процедуру можно пройти в поликлинике по месту прикрепления, а также в образовательных учреждениях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Вакцинация позволяет защитить ребенка от тяжелого течения гриппа, его последствий и возможных осложнений», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Процедуру проводят бесплатно, предварительно врачи осматривают пациентов, чтобы исключить возможные противопоказания. Для проведения прививки в образовательном учреждении необходимо письменное согласие родителей или законных представителей.
Для прохождения вакцинации в поликлинике нужно записаться на прием к медицинскому работнику, сделать это можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере «МАКС».
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
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