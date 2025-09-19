Диетолог посоветовал включить в рацион один тип продуктов

Ферментированные продукты способны укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и даже повлиять на психическое здоровье. Об этом в беседе с Daily Mirror заявил эксперт.

Диетолог Тим Спектор рекомендует включать в рацион ферментированную пищу (квашеная капуста и маринованные огурцы), поскольку она чрезвычайно полезны для кишечника и иммунитета. Эксперт утверждает, что такие продукты могут похвастаться богатым содержанием полезных веществ.

Спектор подчеркнул, что они поддерживают иммунную систему, помогают бороться с инфекциями, замедляют процессы старения и положительно влияют на психическое здоровье. Наконец, диетолог отметил, что наши организмы исторически адаптированы к употреблению ферментированных продуктов.

Ранее россиянам рассказали о влиянии красного мяса на психику и организм.

Информация носит ознакомительный характер и не является медицинским советом.