Пьяная москвичка ошиблась этажом и заснула в чужой кровати

В одной из столичных многоэтажек произошел курьезный инцидент с участием любительницы майских гуляний. Как сообщает телеграм-канал Shot, молодая женщина, отмечавшая праздники в компании подруг, решила вернуться домой, но по ошибке зашла не в свою дверь.

Проникнув в чужую квартиру, она, недолго думая, прямо в одежде рухнула спать на первую попавшуюся кровать.

Незнакомку обнаружила 22-летняя хозяйка жилья. Девушка спокойно завтракала на кухне, когда услышала из соседней комнаты подозрительные шорохи. Заглянув туда, она с удивлением увидела в своей постели постороннюю спящую особу. Чтобы выяснить личность нарушительницы и мотивы ее поступка, законной владелице квартиры пришлось будить нежданную гостью.

Очнувшись, москвичка объяснила, что ошиблась этажом. При этом ее нисколько не смутили ни чужая обстановка и постельное белье, ни наличие в квартире домашних питомцев — она просто сразу легла спать, не обратив на эти детали внимания.

