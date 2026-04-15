Диетолог предупредила об опасности сырых кислых яблок при язве
Сырые яблоки могут спровоцировать резкое обострение язвенной болезни и усилить ее неприятные симптомы. Об этом в интервью aif.ru сообщила врач-диетолог Елена Баталова.
Специалист подчеркнула: рацион пациентов с такими диагнозами требует тщательного отбора продуктов и исключения любых раздражающих факторов.
«Кислые яблоки находятся под строгим запретом при язве, гастрите с повышенной кислотностью и панкреатите — фруктовые кислоты слишком агрессивно воздействуют на нежную слизистую оболочку желудка», — пояснила Баталова.
Ранее гастроэнтеролог Харитонов сообщил о том, что зеленые киви спасают от хронических запоров.