Диетолог Соломатина назвала причины невозможности полного отказа от сахара

По словам диетолога Елены Соломатиной, многие люди стремятся отказаться от сахара с целью привести тело в порядок и подтянуть фигуру, тем не менее исключить глюкозу из рациона полностью маловероятно, поскольку она содержится во многих продуктах питания. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что, сахар попадает в организм человека не только в виде фабричных сладостей, а также в виде углеводов, овощей или фруктов. Таким образом, почти все продукты содержат в той или иной мере сахар, отсутствует он лишь в мясе и жирах, однако человек не может питаться лишь данными продуктами. Из-за этого продукты с содержанием сахара нельзя заменить полностью.

По мнению медика, при этом природой не задумано питание с избытком глюкозы. Тем не менее его следует исключить из рациона людям, страдающим сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, лишним весом и атеросклерозом.

Она добавила, что необходимо с детства приучать ребенка к рациону без сахара.