Диетолог Соломатина объяснила пользу шоколада для людей старше 50 лет

Многие люди привыкли считать шоколад доступным источником удовольствия, однако он также обладает массой полезных свойств. Диетолог Елена Соломатина перечислила основные преимущества шоколад и объяснила его полезность в рационе людей старше 50 лет. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, этот продукт может продлить молодость и красоту, а также разжижает кровь и предотвращает развитие сосудистых заболеваний, чем объясняется его польза для пожилых людей.

Специалист уточнила, что также шоколад, содержащий 70% какао, обладает омолаживающим свойством благодаря значительному объему антиоксидантов в составе.

По ее мнению, положительное влияние он оказывает и на иммунитет, а также благодаря содержанию в его составе магния оказывается позитивное влияние на нервную и костную систему.