Диетолог Соломатина объяснила пользу шоколада для людей старше 50 лет
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Многие люди привыкли считать шоколад доступным источником удовольствия, однако он также обладает массой полезных свойств. Диетолог Елена Соломатина перечислила основные преимущества шоколад и объяснила его полезность в рационе людей старше 50 лет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, этот продукт может продлить молодость и красоту, а также разжижает кровь и предотвращает развитие сосудистых заболеваний, чем объясняется его польза для пожилых людей.
Специалист уточнила, что также шоколад, содержащий 70% какао, обладает омолаживающим свойством благодаря значительному объему антиоксидантов в составе.
По ее мнению, положительное влияние он оказывает и на иммунитет, а также благодаря содержанию в его составе магния оказывается позитивное влияние на нервную и костную систему.