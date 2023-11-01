Диетолог Соломатина перечислила причины необходимости сокращения объема красного мяса в рационе после 50 лет

По словам диетолога Елены Соломатиной, в пожилом возрасте нужноснижать употребление красного мяса, поскольку оно может плохо усваиваться организмом и провоцировать кардиологические болезни. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что в течение многих лет исследователи в мире старались изучить связь между потреблением красного мяса и сердечно-сосудистыми заболеваниями. По итогам их исследований, выяснилось, что наличие в красном мясе холестерина, насыщенных жиров, нитритов и натрия оказывает негативное влияние на работу сердечно-сосудистую систему.

По мнению специалиста, при этом полностью отказываться от данного продукта также не стоит, следует всего лишь ограничить чрезмерность потребления.

Она добавила, что также одним из поводов отказаться от мяса является тяжелое усваивание данного продукта желудком.