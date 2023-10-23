Диетолог Соломатина перечислила вызывающие зависимость продукты
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По словам диетолога Елены Соломатиной, высокоэнергетическая еда вызывает у человека привыкание, так как содержащиеся в ней соль, глюконат натрия, крахмал и сахар приводят к стимуляции гормонов удовольствия. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она добавила, что прежде всего это касается сладкой газировки, чипсов, фастфуда, кондитерских изделий и копченой колбасы.
По мнению специалиста, сахар за 20 минут повышает уровень глюкозы в организме, а газированная сладкая вода еще быстрее.