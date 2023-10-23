Диетолог Соломатина перечислила вызывающие зависимость продукты

По словам диетолога Елены Соломатиной, высокоэнергетическая еда вызывает у человека привыкание, так как содержащиеся в ней соль, глюконат натрия, крахмал и сахар приводят к стимуляции гормонов удовольствия. Об этом сообщает NEWS.ru.