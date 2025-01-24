Диетолог Журавлева перечислила необходимые для ежедневного рациона напитки

Напитки играют главную роль в нашем самочувствии, ведь каждый из них обладает уникальными свойствами и воздействует на определенные системы тела. Диетолог Полина Журавлева рассказала, какие напитки полезны для здоровья. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, зеленый чай способен улучшать обмен веществ. Полезные катехины в составе чая защищают клетки от повреждений и помогают бороться с воспалениями. Тем не менее чай должен быть свежезаваренным, иначе он теряет свои свойства.

Диетолог отметила, что с целью укрепления сердечно-сосудистой системы следует обратить внимание на настой из ягод. Так, клюквенные компоты хорошо насыщают организм витаминами и антиоксидантами, снижающими уровень плохого холестерина. Узвар богат калием и магнием, что делает его отличным выбором для поддержания нервной системы. Для улучшения работы ЖКТ важно добавлять в рацион кисломолочные напитки.

По ее мнению, также следует помнить о чистой воде, поскольку это основа всех процессов в организме. При ощущении усталости, головных болей или сухости кожи первым делом следует выпить стакан воды.

Ранее сообщалось, что растворимый кофе провоцирует ускоренное старение.