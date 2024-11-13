Nutrients: растворимый кофе провоцирует ускоренное старение

Ученые из Медицинского научного центра Сианьского университета Цзяотон и Мельбурнского центра сексуального здоровья нашли самый вредный для красоты и молодости напиток. Им оказался растворимый кофе — один из популярнейших среди жителей планеты. Об этом пишет KP.RU в материале-разборе исследования на Nutrients.

Специалисты пришли к выводу, что переработанный кофе, то есть, растворимый, влияет на биомаркеры старения. Они известны как теломеры, которые становятся с возрастом короче. Как установили ученые, каждая чашка растворимого напитка за раз сокращает длину теломеров так, как если бы естественным образом прошло полгода. Клетки теряют способности к дальнейшему делению, что и вызывает процесс старения, причем ускоренного.

Однако ученые подчеркнули, что печальные результаты выявили только на растворимом кофе. Свежий из натуральных зерен или молотый с точки зрения возрастных изменений безопасен и даже полезен.

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