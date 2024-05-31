Диетолог Журавлева перечислила последствия от употребления немытых фруктов и овощей

Всем известно с детства, что все фрукты и овощи перед употреблением в пищу следует обязательно мыть, как и руки. Диетолог Полина Журавлева рассказала, все ли плоды необходимо мыть и как лучше это делать. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, ряд фруктов и овощей стоит даже мыть с мылом. К ним относятся прежде всего арбуз и прочие бахчевые, которые хранятся на земле, обязательно требуют тщательной помывки, в идеальном варианте кипятком.

Эксперт добавила, что ряд овощей, фруктов и ягод нужно предварительно замачивать в соленой воде или с содой. При этом чем тоньше у ягоды или фрукта шкурка, тем больше в ней полезных веществ, однако счищать ее не следует, а просто хорошо промыть. Однако еще одним страшным врагом человека являются пестициды и, если их не смыть с плода, может дойти и до летального исхода.