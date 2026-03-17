До 35 человек за смену: в Дубне открыли физиокабинет, которого ждали ветераны

В поликлинике Левобережья в Дубне 16 марта вновь начал работу физиотерапевтический кабинет — его открыли после двухлетнего перерыва. Инициатива появилась по просьбе местных жителей: около трех месяцев назад они обратились к властям, и ситуация получила развитие благодаря совместной работе общественности, депутатов, администрации и медиков.

Городская администрация оплатила ремонт помещения и покупку мебели, а компания «Промтех‑Дубна» предоставила современное оборудование. В кабинете установили 10 аппаратов последнего поколения — в том числе прибор высшего класса, который объединяет все методы воздействия электрическим током. Такие устройства помогают восстанавливать и улучшать функции организма с помощью физических факторов.

Одновременно процедуры могут проходить семь человек, а за смену кабинет принимает до 35 пациентов. По словам главы Дубны Максима Тихомирова, особенно ждали возобновления работы кабинета ветераны оборонных предприятий города.

Ветеран Совета ветеранов городского округа Дубна Раиса Болдина отметила, что жители довольны открытием кабинета и рассчитывают на улучшение здоровья.