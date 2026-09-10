Засыпаете за секунду? Невролог назвал это тревожным сигналом

Если вы гордитесь тем, что засыпаете мгновенно, едва голова коснется подушки, невролог Конрадо Эстол предупреждает: это не признак здорового сна, а сигнал о том, что организм истощен и нуждается в отдыхе. Об этом сообщает El Confidencial.

Испанский невролог в беседе с изданием El Confidencial развеял популярный миф. Многие люди хвастаются высокой скоростью засыпания, считая это показателем крепкого сна. Однако, по словам Эстола, такой сценарий говорит об обратном: к концу дня человек испытывает очень сильную усталость, граничащую с истощением. Организм попросту отключается, не успевая пройти нормальные стадии расслабления.

Специалист назвал оптимальное время засыпания — от 10 до 15 минут. Именно столько нужно здоровому человеку, чтобы плавно перейти из бодрствования в сон. Если вы проваливаетесь в небытие быстрее, это повод задуматься. Изредка мгновенное засыпание после тяжелого дня — нормально. Но когда это происходит регулярно, речь идет о накопленном дефиците сна и сбитом режиме.

Ранее врач назвал привычку, которая разрушает отдых во время сна.