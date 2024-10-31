Диетолог Журавлева пояснила связь между психологическими расстройствами и режимом питания

Всем известна формула успеха здорового человека: ешь в меру, больше двигайся, соблюдай баланс калорийности, белков, жиров и углеводов. В действительности все обстоит не так просто. По словам диетолога Полины Журавлевой, дело не только в недостатке силы воли, а также и в скрытых психологических блоках, мешающим достичь желаемых результатов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, пища нередко становится источником удовольствия и методом справиться со стрессом. Поэтому во избежание переедания важно работать над психоэмоциональным состоянием, научиться расслабляться и искать иные источники удовольствия.

По мнению медика, также имеются и прочие психологические факторы, которые могут мешать похудению: неосознанные выгоды от лишнего веса, удовлетворение непищевых потребностей посредством еды. Тем не менее нарушения и расстройства пищевого поведения почти всегда таят в себе более глубокие психологические проблемы, с которыми нельзя справиться самостоятельно.

Она отметила, что обращаться к специалисту необходимо еще и для того, чтобы составить индивидуальный план питания и определить стратегию для похудения с учетом индивидуальных особенностей организма и личности.

Ранее она перечислила преимущества и недостатки советских диет.