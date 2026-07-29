Кардиолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского Университета Луиза Алиева в беседе с RuNews24.ru предупредила, что многие женщины принимают первые признаки инфаркта за переутомление, стресс или пищевое отравление и слишком поздно обращаются за помощью. По ее словам, заболевание может проявляться не только болью в груди, но и менее очевидными симптомами.

Боль способна возникать в руках, плече, спине, между лопатками, в шее, нижней челюсти или верхней части живота. Особенно должна насторожить внезапная боль в челюсти, не связанная с зубами, усиливающаяся при нагрузке или сопровождающаяся одышкой, потом и слабостью. Тревожными сигналами являются также холодный пот, головокружение, тошнота или необычная боль, особенно если симптомы появились одновременно и сохраняются несколько минут. Риск инфаркта повышают гипертония, сахарный диабет, высокий холестерин, курение, ожирение, малоподвижный образ жизни и наследственность.