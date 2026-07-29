Транспортные карты «Стрелка» с брендом «Лето в Подмосковье» появятся в продаже в Московской области
В Московской области выпустят карты «Стрелка» с брендом «Лето в Подмосковье»
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Компания АО «Мострансавто» выпустит транспортные карты «Стрелка» с брендом «Лето в Подмосковье». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Тираж партии составит 1 тыс. экземпляров. Приобрести проездные можно будет в кассах автовокзалов и автостанций «Мострансавто». О старте продаж компания сообщит позднее.
Ранее сообщалось, что в рамках ПМЭФ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение со Сбером о внедрении в транспорте региона оплаты проезда по геопозиции.