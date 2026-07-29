В финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» вышли 33 школьника из Подмосковья

Финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 33 школьника из Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Финал пройдет с 29 июля по 4 августа в Красноярске. В общей сложности в нем примут участие свыше 800 ребят со всей страны.

Участников ждут деловые игры, мастер-классы, командообразующие тренинги, лекции и встречи с экспертами в сферах образования, науки, медиа, спорта и креативных индустрий.

По итогам конкурса 300 участников получат главный приз — «Путешествие мечты» на поезде от Владивостока до Москвы с экскурсиями в разных городах. Их учителя получат по ₽100 тыс. и смогут пройти просветительскую программу от партнеров конкурса.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил мультистобалльников Подмосковья с отличными результатами на ЕГЭ.