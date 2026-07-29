Умер автор хита Nightcall из «Драйва», диджей Kavinsky

Французский музыкант и диджей Kavinsky (настоящее имя — Венсан Пьер Клод Белорже) ушел из жизни в возрасте 50 лет. О его смерти сообщило издание Le Parisien. Артиста обнаружили мертвым в его парижской квартире вечером во вторник, 28 июля. Причины смерти пока не раскрываются.

Kavinsky был одной из ключевых фигур на электронной сцене. Его трек Nightcall, выпущенный в 2011 году, стал не просто саундтреком к культовому фильму «Драйв», но и визитной карточкой артиста. Композиция, выдержанная в стиле синтвейв, мгновенно завоевала популярность и остается узнаваемой до сих пор.

В 2024 году Nightcall пережил второе рождение: Kavinsky исполнил его на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже вместе с бельгийской певицей Анжель. Новая версия трека вызвала огромный интерес и установила рекорды в приложении Shazam.

Белорже родился 31 июля 1975 года. Свои первые релизы — мини-альбомы Teddy Boy (2006), 1986 (2007) и Blazer (2008) — он выпустил еще в середине нулевых. В 2013 году вышел его дебютный студийный альбом OutRun, выдержанный в эстетике 1980-х и видеоигр той эпохи.

За годы карьеры музыкант сотрудничал с такими звездами, как Ги-Мануэль де Омем-Кристо (участник Daft Punk), SebastiAn и The Weeknd.

Ранее сообщалось, что в США обнаружили мертвым режиссера фильма «Маска» Чака Рассела.