В Подмосковье назвали округа, лидирующие по числу реализованных на торгах объектов

В Комитете по конкурентной политике Московской области назвали округа, которые стали лидерами по числу реализованных на торгах объектов по итогам первых шести месяцев 2026 года.

Так, первое место занял округ Ступино, где за полгода на торгах реализовали 162 объекта. На втором месте — Шаховская с показателем 144 объекта. Замыкает тройку лидеров Дмитров, где было реализовано 139 объектов. Также в топ-5 Истра и Руза, где реализовали 106 и 102 объекта соответственно.

В общей сложности за указанный период в Подмосковье реализовали на торгах свыше 2,1 тыс. объектов. В муниципальные бюджеты поступило ₽2,5 млрд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе доступна возможность перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.