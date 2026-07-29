В Подмосковье за 5 лет увеличилось число трудоустроенных по квоте инвалидов. О реализации соответствующего закона в регионе рассказали в Московской областной думе.

Согласно закону, для работодателей, численность сотрудников которых превышает 35 человек, квота для приема на работу инвалидов составляет 2% от среднесписочной численности работников.

С 2021 года число трудоустроенных по квоте инвалидов выросло с 3,8 тыс. до более чем 12,9 тыс. Также работодатели теперь могут арендовать рабочие места в других организациях, чтобы реализовать квоту. Таким образом, в 2022 году были трудоустроены 15 человек, а в 2026-м — уже более 300.

«Данная мера поддержки является частью комплексной системы социальной защиты, которая выстроена в Подмосковье. Для инвалидов в регионе также предусмотрены компенсации оплаты ЖКУ, выплаты на приобретение техсредств реабилитации, бесплатный проезд, компенсация по ОСАГО и ряд других мер», – отметил председатель Комитета Мособлдумы по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу центра протезирования и реабилитации во Фрязино.