Медики Подмосковья построили 519 домов на участках, полученных по программе «Земля врачам»
В Подмосковье по программе «Земля врачам» медики построили уже более 500 домов
Фото: [Министерство имущественных отношений Московской области]
Подмосковные медики построили уже 519 домов на участках, полученных в рамках программы «Земля врачам». Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«За 5 лет земельные участки получили 2683 специалиста здравоохранения, а 519 из них построили на участках дома. Еще 219 медиков ведут строительство. Таким образом, на сегодняшний день освоено 27% переданных врачам участков», — рассказал глава ведомства Алексей Натаров.
Лидерами по строительству стали округа Пушкино, Егорьевск и Домодедово, где врачи построили или продолжают возводить 111, 85 и 84 дома соответственно.
В 2026 году строительство домов завершили 146 медицинских специалиста.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе одноэтажные дома можно перевести в категорию индивидуального жилищного строительства.