Прямая дорога в травмпункт: когда электросамокат опасно брать в аренду

Перед стартом поездки на самокате стоит потратить полминуты и осмотреть его, ведь такая привычка может уберечь от падения. На что обратить внимание при аренде самоката, чтобы поездка прошла без инцидентов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала исполнительный директор СберСтрахования Елена Кошелева.

По ее словам, в первую очередь важно проверить тормоза.

«Сначала зажмите рычаг, он должен ходить плавно и также возвращаться в исходное положение, а сам самокат — уверенно останавливаться», — сказала она.

Эксперт отметила, что следующий шаг — осмотр колес. Они не должны шататься и иметь люфт, а покрышки — быть без глубоких порезов и трещин.

«Руль должен быть надежно зафиксирован. Если он проворачивается или разболтан, ехать на таком самокате опасно. Затем корпус — трещины, болтающиеся детали, торчащие или оголенные провода, следы влаги и оплавления у зарядного разъема — это повод выбрать другой самокат. Такие признаки могут говорить о падениях аппарата или попадании воды внутрь. В свою очередь это может привести к поломке прямо в время движения», — предупредила Кошелева.

Специалист подчеркнул, что перед тем как набрать скорость, нужно проехать несколько метров медленно. Во-первых, это отличная возможность проверить исправность тормозов уже на ходу. Во-вторых, посмотреть, как самокат ведет себя в движении.

«Прислушайтесь: скрежет, стук или сильная вибрация — сигнал, что с техникой что-то не так. Во время катания учитывайте и погодные условия. На мокрой плитке тормозной путь значительно длиннее, особенно у стертых покрышек», — напомнила собеседница издания.

По ее мнению, даже исправная техника и аккуратная езда не отменяют неприятных случайностей. Внезапное препятствие, скрытый дефект на дороге или действия других участников движения могут привести к падению.

Скандинавская ходьба, которую еще недавно многие считали занятием исключительно для пенсионеров, переживает новую волну популярности. Все чаще с палками выходят на прогулку молодые люди. Однако такой формат активности подходит далеко не всем.