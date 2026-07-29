Как погибало все живое: ученые восстановили первые часы после удара астероида, уничтожившего динозавров

Астероид, уничтоживший динозавров 66 млн лет назад, мог запустить не только долгую зиму планетарного масштаба, но и почти мгновенную катастрофу с повсеместными пожарами, пишет Daily Mail. Ученые из Пердьювского университета считают, что облако пыли и каменных частиц после удара создало условия для воспламенения по всей планете.

Речь идет об астероиде Чиксулуб шириной около 10–14 км, который врезался в район нынешнего полуострова Юкатан в современной Северной Америке. При ударе в атмосферу поднялись огромные объемы пыли и испаренной породы. Часть вещества превратилась в раскаленные капли — сферулы, которые затем падали обратно на Землю.

Раньше считалось, что они могли убить животных, оставшихся без укрытия, но не обязательно стали причиной лесных поджогов. Новая работа предполагает, что тонкая пылевая «пелена» удерживала тепловое излучение и усиливала нагрев поверхности примерно в 3,5 раза.

Профессор Брэндон Джонсон объяснил: при таком сценарии животные получили бы смертельную дозу теплового излучения, а трава, хвоя, лишайники и, возможно, древесина могли вспыхивать сами. Многие выжившие даже после этого могли погибнуть от дыма.

После первых часов катастрофы начался второй этап: пыль закрыла солнечный свет на десятилетия. Это вызвало глобальное похолодание, разрушило пищевые цепочки и добило тех, кто пережил огонь.