Эксперт Ершова заявила, что домашние соленья могут вызвать смертельно опасный ботулизм

Домашние соленья могут нанести вред нервной системе человека, если в них появились ботулинические микробы. Эксперт Елена Ершова рассказала о способах обезопасить себя от заражения. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, ботулизм поражает центральную нервную систему и может привести к летальному исходу.

Эксперт добавила, что при наличии ботулинических микробов внешний вид, вкус и запах солений могут остаться прежними.

По ее мнению, для устранения вероятности заражения ботулизмом следует отбирать для заготовок овощи без внешних повреждений и гнили, тщательно промывать продукты перед консервацией и строго следовать технологии приготовления.